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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü, Nihad Mujakic'i kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 24 yaşındaki stoper Nihad Mujakic'i transfer etti.

Halil İbrahim Avşar   | 02.08.2022
MKE Ankaragücü, Nihad Mujakic'i kadrosuna kattı

Ankara

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bosna Hersekli başarılı defans oyuncusu Nihad Mujakic ile 4 yıllık sözleşme imzalayarak, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürdü." denildi.

Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve Futbol Koordinatörü Emre Yıldız'ın katıldığı belirtildi.


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