MKE Ankaragücü, Nihad Mujakic'i kadrosuna kattı

Ankara
Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bosna Hersekli başarılı defans oyuncusu Nihad Mujakic ile 4 yıllık sözleşme imzalayarak, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürdü." denildi.
Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve Futbol Koordinatörü Emre Yıldız'ın katıldığı belirtildi.
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