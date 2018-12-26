MKE Ankaragücü iyi başladı, kötü bitirdi

ANKARA - Ö.Buğra Ersavaş

MKE Ankaragücü, 6 yıl aradan sonra çıktığı Spor Toto Süper Lig'in ilk 17 haftalık bölümünde istikrarlı bir görüntü sergileyemedi.

Yaşadığı ekonomik sıkıntılara rağmen lige iyi bir giriş yapan başkent ekibi, ilk 11 haftada 19 puan topladı ve 5. sırada yer aldı. Bu haftadan itibaren düşüşe geçen Ankara temsilcisi, ilk yarının bitimine kalan 6 maçta sadece 1 puanı hanesine yazdırabildi.

Sarı-lacivertliler, ilk 11 haftada Aytemiz Alanyaspor, Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Kayserispor'u yenerken, Trabzonspor ile berabere kaldı ve 19 puana ulaştı.

MKE Ankaragücü, ilk yarının son 6 haftasında ise sadece deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalarak puan aldı.

En istikrarlı isim Faty

MKE Ankaragücü'nde ilk yarının en istikrarlı futbolcusu, Ricardo Faty oldu.

Senegalli futbolcu, 17 haftalık periyotta bin 408 dakika sahada kalarak başkent ekibinin en çok süre alan oyuncusu olarak dikkati çekti.

Bu futbolcuyu, bin 229 dakikayla Tiago Pinto, bin 209 dakikayla Mostapha El Kabir ve bin 196 dakikayla Erdem Özgenç takip etti.

Takımın en golcüsü El Kabir

MKE Ankaragücü, ligin ilk yarısında rakip fileleri 17 kez havalandırdı.

Sarı-lacivertlilerde, forvet hattında görev yapan Mostapha El Kabir, attığı 6 golle takımının en skorer oyuncusu oldu.

El Kabir'i, 3 golle orta saha oyuncusu Faty takip ederken, Pinto, Erdem Özgenç, Bifouma, İlhan Parlak, Kenan Özer, Mokhtar, Kubilay Kanatsızkuş, Cerci birer gol kaydetti.

Başkent temsilcisi, kalesinde ise ligin en çok gol gören takımları arasında yer aldı. Sarı-lacivertliler, kalesinde gördüğü 26 golle, ligin bu anlamda en kötü istatistiğe sahip 4 takımından birisi oldu.

2 kırmızı, 39 sarı

MKE Ankaragücü futbolcuları, ligin ilk bölümünü 2 kırmızı ve 39 sarı kartla tamamladı.

17 haftayı 39 sarı kartla bitiren Ankara temsilcisinde, Bifouma ve Kone kırmızı kart gören isimler oldu.

Stat sorunu

19 Mayıs Stadı'nın yıkılması sonrasında maçlarını Osmanlı Stadı'nda oynamaya başlayan MKE Ankaragücü, bu stattaki zemin problemi nedeniyle karşılaşmaların bir bölümünü başka kentte oynamak zorunda kaldı.

Sarı-lacivertliler, iç sahada oynaması gereken Akhisarspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarına Afyonkarahisar'da, Beşiktaş ve Göztepe mücadelelerine ise Kayseri'de çıktı. Başkent temsilcisi, iç saha avantajını kullanamadığı bu karşılaşmalarda sadece Akhisarspor'u yenerken diğer 3 maçını kaybetti.

Kartal gitti, Bektaş geldi

MKE Ankaragücü'nü geçen sezon Spor Toto Süper Lig'e taşıyan teknik direktör İsmail Kartal ile 16. haftanın ardından yollar ayrıldı.

16. haftada Demir Grup Sivasspor'a 4-0 kaybedilen maçın ardından İsmail Kartal'ın basın toplantısında, maddi kaynak oluşturulmadığı eleştirileri sonrasında kulüp yönetim kurulu, Kartal'ı görevinden aldı.

İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Bayram Bektaş ile anlaşan sarı-lacivertliler, Bektaş yönetiminde çıktığı Göztepe maçını 3-0 kaybetti.