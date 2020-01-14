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Spor, Futbol

MHK'den hakemlere yeni uygulama eğitimi

TFF Merkez Hakem Kurulu, Antalya'da düzenlenen kış seminerinde yapılan teknik eğitimler sonrası çeşitli kararlar alarak, bazı kuralların uygulanmasında güncellemeye gitti.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 14.01.2020
MHK'den hakemlere yeni uygulama eğitimi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Antalya'da düzenlenen kış seminerinde yapılan teknik eğitimler sonrası çeşitli kararlar alarak, bazı kuralların uygulanmasında güncellemeye gitti. 

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada Uluslararası Futbol Birliği (IFAB) sirküleri ile birlikte, çeşitli güncellemelerin yapıldığı kaydedildi.

Penaltı esnasında kalecilerin çizgi ihlali ile ilgili yapılan düzenlemeye göre, "Penaltı vuruşu esnasında savunma yapan kalecinin bir ayağının en azından bir kısmı kale çizgisine temas etmelidir ya da kale çizgisi ile aynı hizada olmalıdır. VAR sisteminin kullanıldığı maçlarda ve kalecinin çizgi ihlali yaparak vuruşu kurtardığı durumlarda; hakemlerin toleransının sıfıra indirilmesine karar verilmiştir. Bu bağlamda topa vurulduğu anda kalecinin arkadaki ayağı ile kale çizgisi arasındaki yeşil çim gözükürse, yani ayak çizgilerle temas halinde değilse, kaleci ihlal yapmış olarak kabul edilecektir. Bu durumda kaleciye sarı kart gösterilecek ve penaltı tekrar edilecektir. Bu ihlal VAR tarafından da kontrol edilecek, ihlal halinde doğrudan müdahale (VOR) ile düzeltilecektir." denildi.

Seri penaltı vuruşları yapılan müsabakalarda ihlali yapan kaleciyle sarı kart verilmemesi, sadece vuruş tekrarı yapılmasına karar verildi.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında korner ve ve serbest vuruş sırasında oyuncuların birbirlerine karşı yaptıkları itme ve çekmelerin futbolun saygı ve fair play kavramlarını zor duruma soktuğundan bahsedilen açıklamada, hakemlerden daha az toleranslı olmaları istendi.

Ligin ilk yarısında VAR müdahalelerinin sayısının önde gelen ülkelerdeki ile paralellik gösterdiğinin altı çizilen açıklamada, VAR kontrolleri ve gözden geçirmelerinde zaman kaybı yaşandığı ve bu konuda gerekli çalışmaların yapıldığı kaydedildi.

Ayağa basmalarda müdahaleye geç kalan oyuncunun hamlesinin kontrolsüz hareket olarak değerlendirileceği ve sarı kartla cezalandırılacağı belirtildi. Müdahaledeki temas noktasının oyuncunun kramponlarının daha yukarısında olduğu durumlarda ise, hız ve şiddet kriterleri de göz önünde bulundurularak kırmızı kart kullanılacağı belirtildi.

Ellerin ve kolların kural dışı kullanımı ile yüze temas olması halinde hız ve şiddetin göz önüne alınacağı, araç olarak kullanılması durumunda sarı kart, silah olarak kullanılmışsa kırmızı kart verileceği aktarıldı.

Yapılan eğitim çalışmasında oyuncuların aldatıcı hareketlerle rakiplerine sarı kart aldırma çabasında oldukları videolar gösterilerek bu konularda hakemlerin daha yüksek konsantrasyonla olayları incelemeleri ve doğru yorumlamaları gerektiği hatırlatıldı.

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