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Spor, Futbol

Mete Kalkavan, hakemlik kariyerini noktaladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Mete Kalkavan'ın hakemlik kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Emre Doğan  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
Mete Kalkavan, hakemlik kariyerini noktaladı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Lig hakemlerimizden Mete Kalkavan, kendi isteğiyle sahadaki hakemlik kariyerini sonlandırmış ve Hakem Akademisi'nde VAR Eğitim Sorumlusu olarak göreve getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hizmetleri dolayısıyla Kalkavan'a teşekkür edilerek, yeni görevinde başarı dileğinde bulunuldu.

Mete Kalkavan, son olarak 19 Aralık 2023'te oynanan RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor maçını yönetmişti.

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