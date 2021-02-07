Euro
8.51
Dolar
7.06
BIST 100
1,527.17
Altın
1,811.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Mesut Özil'den derbi paylaşımı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Galatasaray ile oynadıkları ve 1-0 mağlup oldukları derbiye ilişkin paylaşımda bulundu.

Süha Gür   | 07.02.2021
Mesut Özil'den derbi paylaşımı

İstanbul

Mesut, yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Takımımla çıktığım ilk derbimin daha farklı sonuçlanmasını isterdim, dün akşamki sonuçtan dolayı çok üzgünüz. Fakat ben Fenerbahçe'ye takım arkadaşlarım ve taraftarımızla büyük zaferler ve kupalar kazanmaya geldim. Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk olacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB, Kovid-19 aşısında yeni mRNA teknolojisi yerine geleneksel yöntemlerle üretileni almak istemiş
Çin'de 15 Aralık'tan bu yana yaklaşık 32 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı
Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sinovac'ın dünyada kullanımı artıyor
Kovid-19’un kökenini araştıran DSÖ heyeti: Salgının Vuhan'daki gıda pazarından kaynaklandığına dair kanıt yok
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Luiz Gustavo yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Luiz Gustavo yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Mesut Özil'den derbi paylaşımı

Fenerbahçe'den ofsayt kararına tepki

'Sadece alınması gereken yerde alınan önemli bir galibiyet'

'Sadece alınması gereken yerde alınan önemli bir galibiyet'
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: Bu maçta yaşadıklarımız, gördüklerimiz, şampiyonluğun habercisi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: Bu maçta yaşadıklarımız, gördüklerimiz, şampiyonluğun habercisi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: Fenerbahçe'ye karşı çekilen çizgiler biraz farklı çiziliyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: Fenerbahçe'ye karşı çekilen çizgiler biraz farklı çiziliyor