Mesut Özil'den derbi paylaşımı

İstanbul
Mesut, yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Takımımla çıktığım ilk derbimin daha farklı sonuçlanmasını isterdim, dün akşamki sonuçtan dolayı çok üzgünüz. Fakat ben Fenerbahçe'ye takım arkadaşlarım ve taraftarımızla büyük zaferler ve kupalar kazanmaya geldim. Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk olacak."
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Takımımla çıktığım ilk derbimin daha farklı sonuçlanmasını isterdim, dün akşamki sonuçtan dolayı çok üzgünüz. Fakat ben Fenerbahçe’ye takım arkadaşlarım ve taraftarımızla büyük zaferler ve kupalar kazanmaya geldim. Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk olacak... pic.twitter.com/vGNT4CbQjv— Mesut Özil (@MesutOzil1088) February 7, 2021