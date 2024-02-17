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Spor, Futbol

Mersin'de beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Mustafa Ünal Uysal  | 17.02.2024 - Güncelleme : 17.02.2024
Mersin'de beraberlik Fotoğraf: Serkan Avci/AA

Mersin

18. dakikada Sivasspor öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Bartuğ Elmaz sert vurdu. Topun savunmada Massanga Matondo'nun eline çarpması sonucu Sivasspor serbest vuruş kazandı. Ceza sahasının hemen dışında topun başına geçen Manaj'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

30. dakikada Dele-Bashiru'nun pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Halil İbrahim Dervişoğlu'nun sert vuruşunu defansta Caner Osmanpaşa uzaklaştırdı.

45. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ömer Faruk Beyaz kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Sivasspor 1-0 önde kapattı.

48. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu'nun dar açıdan sert vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu çeldi. Ceza sahasında boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

61. dakikada Dadashov'un pasında rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Ömer Faruk Beyaz, topa sert vurdu. Kaleci Ali Şaşal Vural'ın tokatladığı topu savunma uzaklaştırdı.

75. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği sağladı. Ev sahibi ekibin bu dakikada sağ taraftan kazandığı serbest atışta Kamil Ahmet Çörekçi, topu ceza alanına gönderdi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışında kontrol eden Boudjemaa'nın sert ve düzgün şutunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-1.

80. dakikada Halil Dervişoğlu, ceza sahasında Hakan Arslan ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen Ümit Öztürk, penaltı kararını iptal etti.

90+4. dakikada Hatayspor'un ceza sahası dışından kazandığı serbest atışta Fernandes topun başına geçti. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

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