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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir'in konuğu MKE Ankaragücü

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Hilmi Sever   | 11.05.2019
Medipol Başakşehir'in konuğu MKE Ankaragücü

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir, yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Son 4 maçını kazanamayan ve 10 puan kaybeden turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz hafta liderliği averajla Galatasaray'a kaptırdı. MKE Ankaragücü ise ligdeki son 3 maçından galibiyetle ayrılamadı. Başkent ekibi, haftaya 37 puan ve averajla 14. sırada girdi.

Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Eljero Elia bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak. Sakatlıkları süren Alexandru Epureanu, Demba Ba ve Arda Turan da maçta forma giyemeyecek.

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