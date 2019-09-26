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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir'in konuğu Çaykur Rizespor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Süha Gür   | 26.09.2019
Medipol Başakşehir'in konuğu Çaykur Rizespor

İstanbul

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak ve mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Sezona istediği gibi giremeyen Medipol Başakşehir, geride kalan 5 haftada ikişer mağlubiyet ve beraberlik ile 1 galibiyet yaşadı. İstanbul temsilcisi, ligin 5. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki turuncu-lacivertli ekip, haftaya 5 puanla 12'nci sırada giriyor.

Konuk Çaykur Rizespor ise 8 puanla 6. basamakta bulunuyor.

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