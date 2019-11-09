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Türkiye İktisadi girişim ve İş Ahlakı Derneği’nin (İGİAD) İstanbul’da düzenlediği Türkiye İş Ahlakı Zirvesi’nde başladı
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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir'in konuğu Ankaragücü

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Hilmi Sever   | 09.11.2019
Medipol Başakşehir'in konuğu Ankaragücü

İstanbul

Lige kötü bir başlangıç yapan ancak son 8 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen Medipol Başakşehir, haftaya 16 puanla girdi.

Son 4 maçını kazanamayan MKE Ankaragücü ise 9 puanla düşme hattında yer alıyor.

Medipol Başakşehir ile MKE Ankaragücü arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Bu karşılaşma öncesinde turuncu-lacivertli ekipte, İrfan Can Kahveci ve Danijel Aleksic'in sakatlıkları sürüyor. 

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