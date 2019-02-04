Medipol Başakşehir'den büyük başarı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de son 19 yılda 20. hafta sonunda en yakın rakibiyle en büyük puan farkını yakalayan takım oldu.

İSTANBUL - HİLMİ SEVER

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, 20. hafta sonu itibarıyla son 19 yılda en yakın rakibiyle en fazla puan farkını yakalayan takım oldu.

Turuncu-lacivertli ekip, Galatasaray'ın berabere kalmasıyla 20. hafta sonunda en yakın rakibi olan sarı-kırmızılı ekiple arasındaki puan farkını 8'e yükseltti.

Galatasaray, 11 puan fark yakalamıştı

Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın, 1999-2000 sezonun 20. haftası sonunda yakaladığı 11 puanlık farktan sonraki en büyük farkı yakaladı.

Sarı-kırmızılı takım, o sezonun aynı döneminde en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 11 puan önünde 51 puanla zirvede yer almıştı.

Galatasaray o sezonu 79 puanla Beşiktaş'ın 4 puan önünde şampiyon olarak tamamlamıştı.

Süper Lig'de bugüne kadar, o tarihten sonraki en büyük puan farkına ise Beşiktaş ulaşmıştı. Siyah-beyazlılar, 2002-2003 sezonunda 20. hafta sonunda 50 puanla en yakın takipçisi Gençlerbirliği'nin 7 puan önünde yer alıyordu.

Beşiktaş, aynı zamanda kuruluşunun 100. yılı olan sezonu da Galatasaray'ın 8 puan önünde bitirerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Süper Lig'in "en"leri Medipol Başakşehir'de

Turuncu-lacivertli ekip, 20. hafta sonunda Süper Lig'de birçok alanda da zirvede yer alıyor.

Süper Lig'de 13 maçla en çok galip gelen takım olan Medipol Başakşehir, 2 karşılaşmayla en az yenilen takım konumunda da bulunuyor.

Kalesinde 20 maçta yalnızca 10 gol gören İstanbul ekibi, 0,50'lik gol yeme ortalamasına sahip. Turuncu-lacivertli ekipten sonra en az golü ise 19 golle Bursaspor kalesinde gördü.

Gol averajında da +21'e ulaşan Abdullah Avcı'nın ekibi, +16 averaja sahip Galatasaray'a bu alanda da üstünlük kurmuş durumda.



