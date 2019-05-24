Medipol Başakşehir'de transfer

İstanbul
Medipol Başakşehir, Hollanda Birinci Futbol Ligi ekiplerinden PSV'de forma giyen Aziz Eraltay'ı transfer etti.
Turuncu-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avustralya Milli Takımı'nda da forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Medipol Başakşehir'in, Türkiye'de daha önce Bursaspor'da oynayan Aziz Eraltay ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.