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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir'de transfer

Medipol Başakşehir, Hollanda ekibi PSV'den Aziz Eraltay'ı renklerine kattı

Ercan Çakar   | 24.05.2019
Medipol Başakşehir'de transfer

İstanbul

Medipol Başakşehir, Hollanda Birinci Futbol Ligi ekiplerinden PSV'de forma giyen Aziz Eraltay'ı transfer etti.

Turuncu-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avustralya Milli Takımı'nda da forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Medipol Başakşehir'in, Türkiye'de daha önce Bursaspor'da oynayan Aziz Eraltay ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

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