Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.63
Dolar
5.95
BIST 100
94,498.54
Altın
1,277.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Medipol Başakşehir'de sakatlık raporu

Medipol Başakşehir'de bir süredir takımdan ayrı kalan savunma oyuncusu Epureanu İspanya'da ameliyat edildi, Arda Turan'ın sağ ayak yan bağında kısmi yırtık tespit edildi.

Emrah Oktay   | 25.04.2019
Medipol Başakşehir'de sakatlık raporu

İstanbul

Medipol Başakşehir'de Moldovalı savunma oyuncusu Alexandru Epureanu sol dizinden ameliyat edilirken, Arda Turan'ın sağ ayak yan bağında kısmi yırtık tespit edildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Epureanu ile ilgili, "Sol dizindeki enfeksiyon nedeni ile bir süredir takım antrenmanlarına katılamayan oyuncumuz Alexandru Epureanu, Barcelona'da özel bir hastanede ameliyat olmuştur. Başarılı geçen ameliyat sonrası tedavi ve rehabilitasyon süreci takım sağlık ekibimizin kontrolünde devam etmekte olup, oyuncumuz en kısa sürede saha çalışmalarına başlayacaktır." denildi.

Arda Turan'ın sakatlık durumuyla ilgili açıklamada ise "Takımımızın dün yaptığı antrenman sırasında sağ ayak yan bağlarında kısmi yırtık oluşan oyuncumuz Arda Turan’ın tedavisine başlanmış olup ilerleyen günlerde yapılacak kontroller ile sahaya dönüş süreci şekillenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni dünya düzensizliği: Yeni Soğuk Savaş başlarken
Körfez'in müdahalesi Kuzey Afrika'yı istikrarsızlığa sürüklüyor
İsrail'de koalisyon pazarlıkları
Ermeni meselesinde artık değişim zamanı
İspanya’da erken seçimden nasıl bir siyasi tablo çıkar?

Benzer haberler

Trabzonspor ile Bursaspor 86. randevuda

Trabzonspor ile Bursaspor 86. randevuda

Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbilerde bileği bükülmüyor

Galatasaraylılar Kadıköy'de galibiyeti özledi

Fenerbahçe, Ersun Yanal ile sahasında yenilmedi

Fenerbahçe, Ersun Yanal ile sahasında yenilmedi
Yanal ile Terim 6 yıl sonra birbirlerine rakip oluyor

Yanal ile Terim 6 yıl sonra birbirlerine rakip oluyor
Süper Lig'den 28. hafta maçları hakemleri açıklandı

Süper Lig'den 28. hafta maçları hakemleri açıklandı