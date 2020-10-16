Euro
9.29
Dolar
7.93
BIST 100
1,188.17
Altın
1,907.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
“Patentle Türkiye - 2. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması Ödül Töreni” Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün “Dünya Gıda Günü” etkinliğinde video konferans yoluyla konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Medipol Başakşehir Trabzon deplasmanında

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Hilmi Sever   | 16.10.2020
Medipol Başakşehir Trabzon deplasmanında

İstanbul

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Sezona kötü başlayan son şampiyon Medipol Başakşehir, ligde henüz galibiyetle tanışamadı. Turuncu-lacivertli takım, oynadığı 4 karşılaşmada da gol atamazken, yalnızca 1 puan toplayabildi. Medipol Başakşehir, bu maçlarda Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorlarla yenilirken, son maçında Göztepe ile golsüz berabere kaldı. İstanbul ekibi haftaya 1 puan ile son sırada girdi.

Trabzonspor ise ligde çıktığı maçlardan 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı ve 5 puan elde etti.

Medipol Başakşehir'de kart cezası biten İrfan Can Kahveci bu mücadelede forma giyebilecek.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 39 milyon 182 bini aştı
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 895 kişi öldü
ABD'de Kovid-19 vakaları 3'üncü kez zirveye tırmanıyor
Almanya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 7 bini geçti
Fransa ve Avrupa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 30 bini geçti

Benzer haberler

Medipol Başakşehir Trabzon deplasmanında

Medipol Başakşehir Trabzon deplasmanında

Futbol: Haftanın programı

Futbolda 2020-2021 kulüp lisans süreci sonuçlandı

Ziraat Türkiye Kupası ilk tur karşılaşmaları oynanan 2 maçla devam etti

Ziraat Türkiye Kupası ilk tur karşılaşmaları oynanan 2 maçla devam etti
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi serüveni

Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi serüveni
Josef de Souza Beşiktaş'ta beklentileri karşılamak istiyor

Josef de Souza Beşiktaş'ta beklentileri karşılamak istiyor