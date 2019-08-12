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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir Olympiakos maçına hazır

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Olympiakos ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Hilmi Sever   | 12.08.2019
Medipol Başakşehir Olympiakos maçına hazır

Atina

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Georgios Karaiskakis Stadı'nda teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Antrenman öncesi toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirilirken, kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ile üst düzey yönetici Mustafa Eröğüt de çalışmayı izledi.

Koşuyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Olympiakos müsabakasının taktik provasının yapıldığı belirtildi.

Eksikler

Turuncu-lacivertli takım, 20 kişilik oyuncu kadrosu ile hazırlıklarını tamamladı.

Kart cezalısı İrfan Can Kahveci ile sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir ve Gökhan İnler, Atina'ya getirilmemişti.

Okan Buruk, geniş kadrosundaki Stefano Napoleoni, Mevlüt Erdinç, Muhammet Demir ve Furkan Soyalp gibi isimleri de maç kadrosuna dahil etmedi.

Olympiakos-Medipol Başakşehir maçı, Georgios Karaiskakis Stadı'nda 13 Ağustos Salı günü saat 21.30'da başlayacak. İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Yunan ekibi 1-0 kazanmıştı.

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