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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir, İzlanda'dan tur için avantajlı dönüyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk olduğu İzlanda temsilcisi Breidablik'i 3-1 yenen Medipol Başakşehir, rövanş öncesi avantajı kaptı.

Hilmi Sever   | 04.08.2022
Medipol Başakşehir, İzlanda'dan tur için avantajlı dönüyor Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

Kopavogur

Kopavogsvöllur Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı turuncu-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona eren mücadelede Medipol Başakşehir'in golleri Daniel Aleksic (2) ve Deniz Türüç'ten geldi. İzlanda ekibinin tek golünü ise Einarsson attı.

Bu karşılaşmanın rövanşı 11 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Medipol Başakşehir rakibini elemesi halinde play-off turunda Lilleström (Norveç)-Royal Antwerp (Belçika) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.

İlk Yarı

12. dakikada Breidablik'in sağ kanattan gelişen atağında Gunnlaugsson, ceza sahası önünde bekleyen Thornhalsson'a pasını attı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

28. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Hızlı gelişen turuncu-lacivertli takımın atağında Aleksic, sol kanattan ceza sahasına hareketlenen Münir'in önüne pasını attı. Bu oyuncunun şutunda top kaleci Einarsson'dan döndü. Münir aut çizgisi önünde boşta kalan meşin yuvarlağı içeriye çevirmek istedi ancak kaleci topu iki hamlede kontrol etti.

38. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Münir topu savunma arkasına bindiren Hasan Ali'nin önüne bıraktı. Hasan Ali'nin altı pas önüne çevirdiği topu, Aleksic uygun pozisyonda düzgün bir vuruşla köşeden ağlara yolladı: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci Yarı

52. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Münir'in savunma arkasına attığı derin pasla ceza sahasında topla buluşan Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan gelişine vuruşunda, kaleciye de çarpan top ağlara gitti: 0-2.

60. dakikada sol kanattan gelişen Breidablik atağında, Ingvarsson'un ceza sahasına yerden gönderdiği topa Steindorsson sol ayağıyla gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

63. dakikada ev sahibi takım farkı 1'e indirdi. Sol kanatta topla buluşan Thorhallsson'un penaltı noktasına yerden çevirdiği topa Gunnlaugsson vurdu, Şener topu çizgi üzerinden çıkardı. Sol kanata açılan topu Steindorsson kontrol etti. Ceza sahasına giren Steindorsson, ceza yayı üzerindeki Einarsson'a pasını attı. Bu oyuncunun bekletmeden yerden şutunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-2.

90+2. dakikada Medipol Başakşehir 3. golünü buldu. Sol kanattan gelişen atakta Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahasına yerden gönderdiği topa Aleksic gelişine ayak içiyle vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-3.

Mücadeleyi Medipol Başakşehir 3-1 kazandı.

Aleksic, Avrupa kupalarında gol sayısını 3'e yükseltti

Medipol Başakşehir'in Sırp oyuncusu Daniel Aleksic, Breidablik'e attığı iki golle turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarında gol sayısını 3'e yükseltti.

Aleksic, İstanbul ekibiyle Avrupa kupalarındaki ilk golünü 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir'in sahasında Sporting Lizbon'u 4-1 mağlup ettiği UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında atmıştı.

Turuncu-lacivertli ekibin Breidablik karşısında ikinci golünü atan Deniz Türüç de İstanbul ekibiyle Avrupa kupalarında ikinci golünü kaydetti.

Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa'da yenilmezlik sürdü

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı üçüncü maçı da kaybetmedi.

Bu maçlarda 2 galibiyet elde eden turuncu-lacivertliler, bir de beraberlik aldı.

İzlanda ekibi Breidablik'i 3-1 yenen İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu idaresinde çıktığı ilk iki maçta Maccabi Netanya ile sahasında 1-1 berabere kalıp, rakibini deplasmanda 1-0 mağlup ederek tur atlamayı başarmıştı.

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