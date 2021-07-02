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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir ile Giuliano'nun yolları ayrıldı

Medipol Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Giuliano ile karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 02.07.2021
Medipol Başakşehir ile Giuliano'nun yolları ayrıldı

Istanbul

Kulübün internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Giuliano ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kısa sürede ailemizin önemli bir parçası olan Brezilyalı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

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