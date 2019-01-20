Lider ikinci yarıya galibiyetle başladı

Fotoğraf: AA/Hakan Burak Altınöz

TRABZON

Spor Toto Süper Lig 18. hafta maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor'u 4-2 mağlup etti.

8. dakikada Novak'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Rodallega'nın kafa vuruşunda, top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

16. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, direkt kaleye yönelen top üst direkten döndü. Daha sonra kalabalık arasında kafalardan seken meşin yuvarlağa kaleci Mert Günok sahip oldu.

24. dakikada konuk takım önemli bir pozisyonu değerlendiremedi. Sağ taraftan topu taşıyan Visca'nın yerden pası sonrası, savunmanın arkasına sarkan Robinho'nun yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çelmeyi başardı.

25. dakikada Visca'nın sol tarafta ceza alanı son çizgisinden çıkardığı topu Epureanu kafa ile tamamlamak istedi ancak kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı yatarak kontrol ederek bir kez daha gol şansı tanımadı.

32. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Arda Turan, ceza alanı dışı sol çaprazında Pereira'dan sıyrılarak topu İrfan Can Kahveci'nin önüne bıraktı. Bu futbolcu da yerden düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

42. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Robinho'nun pasında ceza alanı sol çaprazında Clichy, kaleci Uğurcan Çakır'ı yere yatırdıktan sonra topu yerden düzğün bir vuruşla filelere gönderdi: 0-2.

48. dakikada Medipol Başakşehir, farkı 3'e çıkardı. Emre Belözoğlu'nun sağ taraftan ceza alanı yan çizgisinde kullandığı serbest atışta, Arda Turan ile mücadeleye giren Ekuban'a çarpan top filelerle buluştu: 0-3.

49. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye indirdi. Sol tarafta Mahmut Tekdemir'den topu kaparak ceza alanına giren Ekuban, çapraz pozisyonda yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-3.

54. dakikada Abdülkadir Parmak'ın ceza yayı gerisinden sert şutunda kaleci Mert Günok, topu güçlükle üsten kornere gönderdi.

62. dakikada Ekuban'ın ceza alanı sol çaprazından yerden şutunda kaleci Mert Günok topu kontrol etti.

74. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu yakın mesafeden Rodallega kaleye gönderdi ancak kaleci Mert Günok tehlikeyi önledi.

80. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Novak'ın pasında Yusuf Yazıcı'nın uzak mesafeden aşırtma vuruşunda, kaleci Mert Günok'un müdahale edemediği top filelere gitti: 2-3.

86. dakikada konuk ekip farkı yeniden 2'ye çıkardı. Soner Aydoğdu'nun ceza alanı dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu Visca tamamlayarak filelere gönderdi: 4-2.

Medipol Başakşehir, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

Lider ikinci yarıya galibiyetle başladı

Ligde 2 hafta sonra galibiyet elde eden Medipol Başakşehir, puanını 38'e yükselterek zirve yarışında önemli bir engeli geride bıraktı.

Konuk takım, aldığı galibiyetle ligde 6 puanlık farkını da koruyarak yoluna devam etti.

Trabzonspor, 6 hafta sonra kaybetti

Trabzonspor, ligde 6 hafta sonra mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

En son ligin 12. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 5-0 mağlup olduktan sonra 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, çıkışını ikinci yarıda sürdüremedi.

Ligin ilk yarısını 2. sırada kapatan Karadeniz ekibi, bu yenilgi sonrası 29 puanla beşinci sıraya gerileyerek zirve yarışında önemli yara aldı.

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.

Bordo-mavili taraftarlar, maçtan sonra oyuncuları tribüne çağırarak alkışladı.

Muhabir: Selçuk Kılıç