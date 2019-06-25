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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir Gulbrandsen'i kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, Norveçli golcü Gulbrandsen'i ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Hilmi Sever   | 25.06.2019
Medipol Başakşehir Gulbrandsen'i kadrosuna kattı

İstanbul

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen'i kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki golcü oyuncu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, Avusturya'nın Salzburg kulübünden Norveçli santrfor oyuncusu Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fredrik Gulbrandsen'e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

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