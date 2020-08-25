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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir, Gael Clichy'ye veda etti

Medipol Başakşehir'de sözleşmesi sona eren ve mukavele uzatma görüşmeleri sonuçsuz kalan Fransız sol bek Gael Clichy ile yollar ayrıldı.

Hilmi Sever   | 25.08.2020
Medipol Başakşehir, Gael Clichy'ye veda etti

İstanbul

Medipol Başakşehir'de sözleşmesi sona eren ve mukavele uzatma görüşmeleri sonuçsuz kalan Fransız sol bek Gael Clichy ile yollar ayrıldı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2017 yılından bu yana formamızı giyen Gael Clichy'nin sözleşmesi sona ermiştir. Tecrübesi, profesyonel kişiliği ve lider karakteriyle her daim iyi örnek olan Gael Clichy'ye vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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