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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük karşısında

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Bozhan Memiş, Hilmi Sever  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük karşısında

İstanbul

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ligde oynadığı 23 maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi alan Fatih Karagümrük, 30 puanla 9. sırada bulunuyor.

Son 9 lig maçında kaybetmeyen kırmızı-siyahlılar, bu periyotta 4 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.

Ligde oynadığı son 3 maçta Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'a 1-0, Beşiktaş'a da 2-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, 40 puanla ligde 6. basamakta yer alıyor.

Son 9 maçını kaybetmeyen Fatih Karagümrük, 30 puanla 9. sırada haftaya girdi.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan oyunculardan Mesut Özil, bu mücadelede forma giyemeyecek, Eden Karzev'in durumu ise maç öncesi netlik kazanacak.

Sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.

Ev sahibi ekipte bu maç öncesinde Andre Bertolacci, Ebrima Colley ve Lawrence Nicholas sarı kart sınırındaki isimler. Bu oyuncular yarın kart görmesi durumunda, İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'e yükseldiği 2020-2021 sezonundan bu yana Medipol Başakşehir'e karşı ligde mağlup olmadı. Kırmızı-siyahlı ekip, bu mücadelelerde 4 galibiyet alırken, 1 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

İki ekip Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelirken, mücadelenin normal süresi 1-1, uzatmalar ise 2-2 sona ermişti. Medipol Başakşehir penaltı atışları sonrasında turu geçen taraf olmuştu.

Adnan Januzaj kırmızı kart cezalısı

Medipol Başakşehir'de kırmızı kart cezalısı Adnan Januzaj, yarın forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte Danijel Aleksic, Stefano Okaka ve Joao Figueiredo ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üç futbolcu bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri halinde, gelecek hafta oynanacak MKE Ankaragücü maçında takımındaki yerini alamayacak.

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