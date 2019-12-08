Medipol Başakşehir deplasmanda berabere kaldı

Denizli
Süper Lig'in 14. haftasındaki Yukatel Denizlispo, Medipol Başakşehir'i konuk etti.
12. dakikada Caiçara'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Demba Ba topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
29. dakikada Clichy'nin pasında topla buluşan Aleksic'in uzaktan vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
34. dakikada Barrow'un sol taraftan kullandığı köşe atışında Rodallega topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
52. dakikada Elia'nın yerden pasında rakip ceza sahasında topla buluşan Visca'nın şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
54. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Clichy'nin savunmanın arkasına gönderdiği topu ceza sahasında kontrol eden Visca, sağ çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1
60. dakikada Yukatel Denizlispor beraberliği yakaladı. Sacko'nun sol kanattan pasında topla ceza sahasına giren Barrow'un sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
71. dakikada Barrow'un sol kanattan ceza alanı içine yaptığı ortada topla buluşan Sacko'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
90+5. dakikada ev sahibi ekibin hızlı gelişen atağında topla buluşan Estupinan, soldan girdiği ceza sahasında pasını Barrow'a verdi. Barrow'un vuruşunda, top yan direkten döndü. Dönen top, kaleci Mert Günok'a çarparak kornere çıktı.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.