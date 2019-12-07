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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir, Denizlispor'a konuk olacak

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor'la karşılaşacak.

Hilmi Sever   | 07.12.2019
Medipol Başakşehir, Denizlispor'a konuk olacak

İstanbul

Ligdeki son 11 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Medipol Başakşehir, haftaya 25 puanla zirve takipçisi olarak giriyor.

Son iki maçını kazanan Yukatel Denizlispor ise 17 puanla 10. sırada yer alıyor.

Yukatel Denizlispor ile Medipol Başakşehir arasında Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Crivelli cezalı

Medipol Başakşehir'de sarı kart cezalısı Enzo Crivelli, Denizlispor deplasmanında takımındaki yerini alamayacak.

Fransız futbolcu, bu sezon ligde attığı 7 golle takımının en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.


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