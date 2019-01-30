Medipol Başakşehir, Cemali Sertel'i kadrosuna kattı

İSTANBUL

Medipol Başakşehir, Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan Cemali Sertel'i transfer etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Cemali'nin 2019-2020 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Eskişehirspor forması giymeye devam edeceği belirtilen açıklamada, "Sözleşmenin kulübümüz ve Cemali Sertel için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza sezon sonuna kadar forma giyeceği Eskişehirspor’da başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Muhabir: Emre Doğan