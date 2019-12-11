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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir Borussia Mönchengladbach deplasmanında

Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki son maçını yarın Almanya'da Borussia Mönchengladbach ile yapacak.

Hilmi Sever   | 11.12.2019
Medipol Başakşehir Borussia Mönchengladbach deplasmanında

İstanbul

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach'a konuk olacak.

Borussia Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada, İspanya Futbol Federasyonundan Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Gruptaki ilk 5 maçında 7 puan toplayan turuncu-lacivertliler, üçüncü sırada yer alıyor. Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) de lider durumda olan Borussia Mönchengladbach, grupta 8 puanla Roma'nın averajla önünde zirvede bulunuyor.

Medipol Başakşehir ile Alman ekibi arasında İstanbul'da oynanan maç 1-1 sona ermişti.

Tur için galibiyet şart

Medipol Başakşehir, üst tura çıkmak için Borussia Mönchengladbach ile final niteliğinde bir maç oynayacak.

Turuncu-lacivertli ekip, rakibini yenmesi halinde gruptan çıkacak. Beraberlik ya da yenilgi durumunda ise üçüncü sırada kalacak ve Avrupa defterini kapatacak. 

Önemli eksikler

Medipol Başakşehir'in kadrosunda bu maç öncesi önemli eksikler bulunuyor.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlıkları süren Mahmut Tekdemir, Fredrik Gulbrandsen, Martin Skrtel, Arda Turan, Robinho ve Uğur Uçar, yarın forma giyemeyecek.

İstanbul ekibinde, UEFA'ya bildirilen kadroda isimleri yer almayan Gökhan İnler ve Kerim Frei da bu mücadelede takımdaki yerlerini alamayacak. 

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