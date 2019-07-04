Euro
6.33
Dolar
5.60
BIST 100
99,028.52
Altın
1,414.78
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Medipol Başakşehir Azubuike'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Medipol Başakşehir, Okechukwu Azubuike'yi kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Hilmi Sever   | 04.07.2019
Medipol Başakşehir Azubuike'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor

İstanbul

Medipol Başakşehir, Nijeryalı orta saha oyuncusu Okechukwu Azubuike'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 

Turuncu-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre 22 yaşındaki oyuncunun transferi için Mısır kulübü Pyramids ile 1 yıllık kiralık anlaşmaya varıldı.

Bu akşam İstanbul'a gelecek oyuncu ile yarın yapılacak sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.

Azubuike, Medipol Başakşehir'in Fredrik Gulbrandsen, Muhammet Demir, Furkan Soyalp ve Aziz Eraltay'dan sonra bu sezon 5. transferi olacak.

Nijeryalı futbolcu Süper Lig'de daha önce Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor formasını giymişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan-ABD ilişkilerinin sorunlu doğası
Avrupa Birliği'nde son söz ve karar Batı'nın
İsrail siyaseti çıkmaza sürükleniyor
İran’ın 3 Temmuz 1988 kurbanlarının izleri Körfez’de duruyor
Etiyopya'da darbe girişimi ne anlama geliyor?

Benzer haberler

Medipol Başakşehir Azubuike'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Medipol Başakşehir Azubuike'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor

'Vedat gibi bir oyuncuyu biz de kadromuzda görmek isteriz'

Muhammet Demir, Medipol Başakşehir'de

Medipol Başakşehir'de transfer

Medipol Başakşehir'de transfer
Medipol Başakşehir üçüncü transferini bitiriyor

Medipol Başakşehir üçüncü transferini bitiriyor
Medipol Başakşehir'de kombine kartlar satışa sunuldu

Medipol Başakşehir'de kombine kartlar satışa sunuldu