Medipol Başakşehir Adebayor ile yollarını ayırdı

İstanbul
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'e 2016-2017 sezonunun devre arasında gelen ve 2020 yılına kadar olan sözleşmesi feshedilen Togolu santrforu Emmanuel Adebayor'a, verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.
🇹🇷 Sahada terinin son damlasına kadar savaşan @E_Adebayor'a katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.🙏🏾— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 20 Haziran 2019
🇬🇧 We thank Adebayor, who fights to the last drop of his blood in the pitch, for his contributions to our club and wish him success in his career.🙏🏾 pic.twitter.com/jECMJd4Dny
Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan teşekkür mesajında, "Sahada terinin son damlasına kadar savaşan Adebayor'a katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Medipol Başakşehir'de 2,5 sezon geçiren 35 yaşındaki santrfor, 76 resmi maçta 28 gol attı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.