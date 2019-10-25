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Spor, Futbol

Max Kruse'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Tecrübeli futbolcunun yapılan kontrollerinde kasık bölgesinde yaralanma tespit edildi.

Süha Gür   | 25.10.2019
Max Kruse'den Fenerbahçe'ye kötü haber

İstanbul

Fenerbahçe'ye Alman futbolcusu Max Kruse'den kötü haber geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dün takımla antrenmanlara başlayan tecrübeli oyuncunun, kasığındaki ağrıları sebebiyle bugünkü idmanı yarıda bıraktığı belirtildi.

Kruse'nin yapılan kontrollerinde kasık bölgesinde 2. derece yaralanma olduğu tespit edildiği aktarıldı.

Oyunucunun tedavisine başlandığı öğrenildi.

Max Kruse, yarın oynanacak İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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