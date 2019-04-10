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Spor, Futbol

Mart ayının en değerli Afrikalısı Trezeguet

Kasımpaşa'nın 24 yaşındaki Mısırlı futbolcusu, France Football dergisinin düzenlediği ankette mart ayının en değerli Afrikalı oyuncusu seçildi.

Yunus Kaymaz   | 10.04.2019
Mart ayının en değerli Afrikalısı Trezeguet

Istanbul

Kasımpaşa'da forma giyen Mısırlı futbolcu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan "Trezeguet", France Football dergisi tarafından düzenlenen oylamada mart ayının en değerli Afrikalı oyuncusu seçildi. 

Dergi tarafından düzenlenen "Ayın en iyi Afrikalı oyuncusu" anketinde 24 yaşındaki Trezeguet, oyların yüzde 82'sini aldı.

Oyların yüzde 13'ünü alan Fildişi Sahilli Nicolas Pepe ikinciliği, yüzde 5'ini alan Senegalli Edouard Mendy ise üçüncülüğü elde etti.

Mart ayında Trabzonspor ve Akhisarspor maçlarında rakip fileleri havalandıran Mısırlı futbolcu, bu sezon 8 gol attı.


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