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Spor, Futbol

Mario Lemina İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Gabonlu futbolcu Mario Lemina, İstanbul'a geldi.

Kenan Irtak,Ercan Çakar   | 02.09.2019
Mario Lemina İstanbul'a geldi

İstanbul

İngiltere'nin başkenti Londra'dan gelen Gabonlu futbolcu Mario Lemina, İstanbul Havalimanı'nda sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri tarafından karşılandı.

                    

Havalimanında herhangi bir açıklama yapmayan Lemina, sarı-kırmızılı kulübe hareket etti.

Orta sahada görev yapan 26 yaşındaki futbolcu ile sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanacak.


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