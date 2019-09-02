Mario Lemina İstanbul'a geldi

İstanbul
İngiltere'nin başkenti Londra'dan gelen Gabonlu futbolcu Mario Lemina, İstanbul Havalimanı'nda sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri tarafından karşılandı.
Havalimanında herhangi bir açıklama yapmayan Lemina, sarı-kırmızılı kulübe hareket etti.
Orta sahada görev yapan 26 yaşındaki futbolcu ile sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanacak.
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