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Spor, Futbol

Manchester United sahasında kazandı

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Manchester United, sahasında Watford'u 2-1 yendi.

Yunus Kaymaz   | 30.03.2019
Manchester United sahasında kazandı

İstanbul

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Manchester United, sahasında Watford'u 2-1 yendi. 

Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile hafta içi sözleşme yenileyen Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Watford'u ağırladı.

Manchester ekibi, 28. dakikada Marcus Rashford ve 72. dakikada Anthony Martial'ın golleriyle galibiyete uzanırken, konuk ekibin tek golü 90. dakikada Abdoulaye Doucoure'den geldi.

Manchester United bu galibiyetle puanını 61'e çıkarırken, Watford 43 puanda kaldı.

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