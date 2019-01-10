Lucescu'dan Trabzonspor kampına ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Trabzonspor'un Antalya'da yaptığı kampı ziyaret etti.

TRABZON

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Mircea Lucescu'nun Antalya Belek'te devam eden Trabzonspor'un kampını ziyaret ettiği belirtildi.

Mircea Lucescu kampımızı ziyaret ettihttps://t.co/PVyVIXj6XR pic.twitter.com/WJoX5Vqj6l — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 10 Ocak 2019

Karadeniz ekibinin futbol şube sorumluları Haluk Şahin ve Özer Bayraktar'ın da bulunduğu ziyarette teknik direktör Ünal Karaman ile kısa süre sohbet eden Lucescu'nun, bordo-mavili takıma başarılar dileyerek kamptan ayrıldığı kaydedildi.

Lucescu'nun ayrıca genç oyuncu Yusuf Yazıcı ile görüşerek başarı dileğinde bulunduğu aktarıldı.

Muhabir: Selçuk Kılıç