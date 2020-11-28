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Spor, Futbol

Ljajic, Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı

Sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden Sırp oyuncu, Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı.

Berad Büyük   | 28.11.2020
Ljajic, Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı

İstanbul

Beşiktaş'ta Sırp futbolcu Adem Ljajic'in sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için yarın oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldığı açıklandı. 

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic, Fenerbahçe maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ljajic’in tedavisine, gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından sağlık ekibi tarafından başlanacağı belirtildi.

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