Ljajic, Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı

İstanbul
Beşiktaş'ta Sırp futbolcu Adem Ljajic'in sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için yarın oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic, Fenerbahçe maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Ljajic’in tedavisine, gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından sağlık ekibi tarafından başlanacağı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.