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Spor, Futbol

Ljajic Beşiktaş'ta kalmak istiyor

Beşiktaşlı futbolcu Adem Ljajic, "Burada kiralık olarak bulunuyorum ancak önümüzdeki yıl da burada kalmak istiyorum." açıklamasında bulundu.

Emrah Oktay   | 02.05.2019
Ljajic Beşiktaş'ta kalmak istiyor

Istanbul

Beşiktaş'ın sezon öncesinde İtalya'nın Torino takımından kiraladığı Sırbistan Milli Takımı oyuncusu Adem Ljajic, gelecek sezon da siyah-beyazlı formayı giymek istediğini belirtti.

Ljajic, siyah-beyazlı kulübün resmi yayın organlarından Beşiktaş dergisine açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta kendisini rahat hissettiğini aktaran 27 yaşındaki futbolcu, "Burada kiralık olarak bulunuyorum ancak önümüzdeki yıl da burada kalmak istiyorum. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Hem takım olarak hem de ülke olarak burada bulunmaktan çok mutluyum. Ancak bu benim alabileceğim bir karar değil. Buna kulüpler karar verecek. Umuyorum ki önümüzdeki sene de siyah-beyaz formayı giyeceğim." ifadelerini kullandı.

Ljajic, Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına değinerek şunları kaydetti:

"Lig gerçekten çok güzel bir hal aldı. Liderle puan farkımız üç, ikincinin ise bir puan gerisindeyiz. Hedeflerimize yürümeye devam ediyoruz. Ligin ikinci yarısındaki form grafiğimizle birçok maç kazandık ve bu şekilde devam ettiğimiz takdirde de başarıya ulaşacağımızdan şüphem yok. Tabii ki ligin sonunda nerede oluruz veya durumlar nasıl gelişir bilemiyorum. Biz yolumuza devam edip, önümüzdeki maçları da teker teker geçmeliyiz. Hedefimiz tabii ki önümüzdeki dört maçı kazanmak ancak her şey bizim elimizde de değil. Önümüzde iki takım var ve onların da puan kaybetmelerini bekleyeceğiz."



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