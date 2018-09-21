Ljajic, Beşiktaş'a transferini fırsat olarak görüyor

Beşiktaşlı futbolcu Adem Ljajic, siyah-beyazlı takıma transferinin, gelişebilmesi ve daha iyi noktalara gelebilmesi adına önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

İSTANBUL

İtalyan ekibi Torino'dan sezon sonuna kadar kiralanan Sırbistanlı milli futbolcu Adem Ljajic, siyah-beyazlı kulübün Instagram'daki hesabından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın çok büyük bir kulüp olduğunu belirten Ljajic, "Beşiktaş'ın beni istediğini duyduğumda gerçekten çok memnun kaldım. Burada çok iyi bir kadro var. Bu, kişisel olarak benim açımdan da çok büyük bir imkandı. Değerimi kanıtlayabilmem, bir oyuncu olarak daha iyi noktalara gelebilmem ve gelişebilmem için çok büyük bir fırsattı. Ben de bunu değerlendirip gelmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.

Takımın önemli oyunculardan kurulu bir kadroya sahip olduğunu aktaran 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Burada mümkün olan en iyi düzeye gitmemiz gerekiyor. Şu anda en yakın hedef, tabii ligde şampiyon olup önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer almak." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sezon sonunda Beşiktaş'tan Çin'in Guangzhou R&F takımına giden Dusko Tosic'in transfer sürecinde kendisine çok yardımcı olduğunu kaydeden Ljajic, "Tosic, benim çok yakın bir arkadaşım. Bana kulüp ve İstanbul hakkında gerçekten büyük tavsiyelerde bulundu. Benim ikna olmam açısından çok yardımcı oldu. Kadroyla ve oyuncularla ilgili bilgiler verdi. Onun verdiği tavsiyeleri aldım." diye konuştu.

"Türkiye liginde oynamak biraz daha kolay"

Adem Ljajic, Türkiye liginde sert bir futbol oynandığını aktardı.

İtalya liginin taktik olarak çok zorlayıcı olduğunu vurgulayan Ljajic, "Taktiksel anlamda detaylar çok önemli. Türkiye ligi ise sert bir lig. Şöyle bir fark olduğunu söyleyebilirim. İlk izlenimlerime göre Türkiye liginde oynamak biraz daha kolay olabilir çünkü burada İtalya ligine oranla biraz daha alan bulabiliyorsunuz. Rakipler size biraz daha alan bırakabiliyor. İtalya'da o kadar alan bile bırakmıyorlar. O anlamda küçük bir fark var." şeklinde görüş belirtti.

"En güçlü özelliğim asist yapmak"

Adem Ljajic, en güçlü özelliğinin asist yapmak olduğunu kaydetti.

Teknik kapasite anlamında kendisine güvendiğini belirten Sırbistanlı oyuncu, "Çalışan bir oyuncuyum. Kesinlikle gol ile ilgili bir takıntım yok. Benim işim, önceliğim takıma katkıda bulunmak ve asist yapmak. En güçlü özelliğimin asist yapmak olduğunu söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

Beşiktaş'taki takım arkadaşlarıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Ljajic, şunları kaydetti:

"Gary Medel tek kelimeyle savaşçı. Gary, bir takım oyuncusu. Çok önemli bir futbolcu. Takım için neyi varsa veren bir oyuncu. Saha içinde ve dışında çok önemli bir karakter. Çok önemli bir arkadaş. Ricardo Quaresma ise fenomen. Pepe'yi hep kıskanıyoruz. O da başka bir fenomen. Çok büyük bir oyuncu."

Ljajic, son olarak zaferler kazanabilmek için siyah-beyazlı taraftarların desteğine çok ihtiyaçlarının olacağını sözlerine ekledi.