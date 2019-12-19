Euro
6.61
Dolar
5.94
BIST 100
110,765.70
Altın
1,475.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kuala Lumpur Zirvesi - “Milli Egemenliğin Kazanılmasında Kalkınmanın Rolü” oturumu TOKİ Proje Yüklenici ve Müşavirleri ile Değerlendirme Toplantısı
logo
Spor, Futbol

Liverpool Salzburg'dan Minamino'yu transfer etti

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Avusturya'nın Salzburg takımından Japon hücum oyuncusu Takumi Minamino'yu renklerine bağladı.

Mutlu Demirtaştan   | 19.12.2019
Liverpool Salzburg'dan Minamino'yu transfer etti

İstanbul

Liverpool Kulübü, 24 yaşındaki Takumi Minamino ile transfer döneminin açılacağı 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında, Liverpool'un Minamino'nun transferini, 7 milyon 250 bin sterlinlik serbest kalma bedelini ödeyerek gerçekleştirdiği iddia edildi. Japon oyuncu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı öne sürüldü.

Kanat oyuncusu, forvet arkası ve santrfor pozisyonlarında görev yapabilen Minamino, 2015'te Japonya'nın Cerezo Osaka takımından Salzburg'a transfer olmuştu.

Japon futbolcu, bu sezon Salzburg formasıyla 22 maça çıktı ve 9 gol attı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de erken seçimin galibi Brexit
'Afganistan Belgeleri': 48 yıl sonra yeni 'Pentagon Belgeleri' mi?
Kuala Lumpur Zirvesi ve İslam dünyasında yeni çözüm arayışları
Bir Donald Trump hikayesi: Azil sürecinin gölgesi altında hâlâ 2020'nin favorisi
İskoçya'dan yeniden bağımsızlık sesleri yükseliyor

Benzer haberler

Liverpool Salzburg'dan Minamino'yu transfer etti

Liverpool Salzburg'dan Minamino'yu transfer etti

Liverpool'dan Premier Lig'de üst üste 8. galibiyet

Liverpool ve Napoli son 16 turunda

Liverpool'dan Premier Lig'de üst üste 7. galibiyet

Liverpool'dan Premier Lig'de üst üste 7. galibiyet