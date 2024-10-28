Ligde namağlup tek takım Galatasaray kaldı

Ankara
Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçları tamamlanırken, Galatasaray namağlup liderliğini sürdürdü.
Haftanın kapanış maçında Galatasaray, derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Puanını 28'e yükselten lider Galatasaray, en yakın takipçisi Samsunspor ile olan 6 puanlık farkı korudu.
Beşiktaş bu sezon ligde ilk yenilgisini yaşarken, namağlup tek takım Galatasaray kaldı.
Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe sahasında Sipay Bodrum FK'yı 2-0'la geçerken, Trabzonspor ise deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.
Sonuçlar
Süper Lig'de 10. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Adana Demirspor-Net Global Sivasspor: 2-4
Atakaş Hatayspor-Bellona Kayserispor: 0-1
Kasımpaşa-Samsunspor: 1-4
Göztepe-Trabzonspor: 2-1
Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: 3-1
Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor: 1-2
Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK: 2-0
RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor: 1-1
Galatasaray-Beşiktaş: 2-1
11. hafta maçları
Süper Lig'de 11. hafta maçlarının programı şöyle:
1 Kasım Cuma:
20.00 Gaziantep FK-Göztepe (Gaziantep Büyükşehir)
2 Kasım Cumartesi:
13.30 Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Bellona Kayserispor-Adana Demirspor (RHG Enertürk Enerji)
19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)
3 Kasım Pazar:
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 ikas Eyüpspor-Atakaş Hatayspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Sipay Bodrum FK-Corendon Alanyaspor (Bodrum İlçe)
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)
4 Kasım Pazartesi:
20.00 Samsunspor-Onvo Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.