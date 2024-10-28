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Spor, Futbol

Ligde namağlup tek takım Galatasaray kaldı

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın kapanış maçında lider Galatasaray, derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Ligde namağlup tek takım Galatasaray kaldı.

Erkan Tiryaki  | 28.10.2024 - Güncelleme : 28.10.2024
Ligde namağlup tek takım Galatasaray kaldı

Ankara

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçları tamamlanırken, Galatasaray namağlup liderliğini sürdürdü.

Haftanın kapanış maçında Galatasaray, derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Puanını 28'e yükselten lider Galatasaray, en yakın takipçisi Samsunspor ile olan 6 puanlık farkı korudu.

Beşiktaş bu sezon ligde ilk yenilgisini yaşarken, namağlup tek takım Galatasaray kaldı.

Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe sahasında Sipay Bodrum FK'yı 2-0'la geçerken, Trabzonspor ise deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.

Sonuçlar

Süper Lig'de 10. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Adana Demirspor-Net Global Sivasspor: 2-4

Atakaş Hatayspor-Bellona Kayserispor: 0-1

Kasımpaşa-Samsunspor: 1-4

Göztepe-Trabzonspor: 2-1

Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: 3-1

Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor: 1-2

Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK: 2-0

RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor: 1-1

Galatasaray-Beşiktaş: 2-1

11. hafta maçları

Süper Lig'de 11. hafta maçlarının programı şöyle:

1 Kasım Cuma:

20.00 Gaziantep FK-Göztepe (Gaziantep Büyükşehir)

2 Kasım Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Bellona Kayserispor-Adana Demirspor (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)

3 Kasım Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 ikas Eyüpspor-Atakaş Hatayspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Sipay Bodrum FK-Corendon Alanyaspor (Bodrum İlçe)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)

4 Kasım Pazartesi:

20.00 Samsunspor-Onvo Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

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