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Spor, Futbol

Ligde 7. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Erkan Tiryaki   | 02.10.2019
Ligde 7. haftanın hakemleri açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

4 Ekim Cuma:

20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor: Bülent Birincioğlu

20.30 Fenerbahçe-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

5 Ekim Cumartesi:

15.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: Serkan Tokat

17.30 Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor: Cüneyt Çakır

20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray: Halil Umut Meler

6 Ekim Pazar:

14.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan

16.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Medipol Başakşehir: Koray Gençerler

19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Hüseyin Göçek

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