Euro
6.39
Dolar
5.75
BIST 100
99,252.96
Altın
1,491.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor Sağlık Bakanı Koca, HIMSS'19 EURASIA açılış törenine katılıyor
logo
Spor, Futbol

Ligde 10. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ligde 10. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Ercan Çakar   | 30.10.2019
Ligde 10. haftanın hakemleri açıklandı

İstanbul

Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

1 Kasım Cuma:

20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

2 Kasım Cumartesi:

15.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: Volkan Bayarslan

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

17.30 Trabzonspor-Göztepe: Fırat Aydınus

20.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

3 Kasım Pazar:

14.00 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor: Zorbay Küçük

16.30 Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Halis Özkahya

19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler

4 Kasım Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulübü: Halil Umut Meler

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ABD Kongresinin kimyasını bozdu
İngiltere'de erken seçim yeni krizlere gebe
Beklentiler ve gerçekler arasında Trump yönetiminin Afrika politikası
Barış Pınarı Avrupa’nın 'ikiyüzlülüğünü' ifşa etti
Suudi Arabistan Hamas üzerindeki baskıyı artırıyor

Benzer haberler

Ligde 10. haftanın hakemleri açıklandı

Ligde 10. haftanın hakemleri açıklandı

BtcTurk Yeni Malatyaspor göz dolduruyor

Alanyaspor kupada İnegölspor'u 3 golle geçti

Medipol Başakşehir'den asker selamı paylaşımı

Medipol Başakşehir'den asker selamı paylaşımı
Konyaspor kupaya veda etti

Konyaspor kupaya veda etti

Antalyaspor kupada 5. tura yükseldi

Antalyaspor kupada 5. tura yükseldi