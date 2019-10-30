Ligde 10. haftanın hakemleri açıklandı

İstanbul
Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
1 Kasım Cuma:
20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen
2 Kasım Cumartesi:
15.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: Volkan Bayarslan
17.30 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
17.30 Trabzonspor-Göztepe: Fırat Aydınus
20.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
3 Kasım Pazar:
14.00 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor: Zorbay Küçük
16.30 Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Halis Özkahya
19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler
4 Kasım Pazartesi:
20.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulübü: Halil Umut MelerAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.