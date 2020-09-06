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Spor, Futbol

Lig hakemlerinin en tecrübelisi Cüneyt Çakır

Ligde 2020-2021 sezonunda üst klasmanda görev yapacak hakemler arasında 19 sezonda 344 maç yöneten Cüneyt Çakır, en tecrübeli hakem olarak öne çıkıyor.

Emrah Oktay   | 06.09.2020
Lig hakemlerinin en tecrübelisi Cüneyt Çakır

İstanbul

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda düdük çalacak hakemlerin en tecrübelisi Cüneyt Çakır.

Bu kulvardaki 20. sezonuna başlayacak Çakır, 344 müsabakada görev yaparak, üst seviyedeki aktif meslektaşları arasında en çok maça çıkan isim oldu.

Cüneyt Çakır'ı, 17 sezonda 330 karşılaşmayı yöneten Fırat Aydınus ile 16 sezonda 260 mücadelede düdük çalan Hüseyin Göçek izledi.

Üst klasmanda 47 hakem

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından 2020-2021 sezonu için belirlenen üst klasman hakem listesinde 47 isim yer alıyor.

Yeni sezonda üst klasmanda görev yapacak hakemler şunlar:

Caner Ak, Zorbay Küçük, Alı̇ Palabıyık, Burak Pakkan, Erkan Özdamar, Kadı̇r Sağlam, Serkan Tokat, Yaşar Kemal Uğurlu, Burak Şeker, Murat Erdoğan, Mustafa Öğretmenoğlu, Sarper Barış Saka, Bahattı̇n Şı̇mşek, Arda Kardeşler, Cı̇han Aydın, Alı̇ Şansalan, Ümı̇t Öztürk, Özgür Yankaya, Suat Arslanboğa, Turgut Doman, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Cüneyt Çakır, Çağdaş Altay, Emre Malok, Fırat Aydınus, Hüseyı̇n Göçek, Mert Güzenge, Mete Kalkavan, Mustafa Kürşad Fı̇lı̇z, Onur Özütoprak, Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan Bayarslan, Alper Ulusoy, Dı̇renç Tonusluoğlu, Emre Kargın, Hakan Ceylan, Halı̇l Umut Meler, Halı̇s Özkahya, Kutluhan Bı̇lgı̇ç, Yı̇ğı̇t Arslan, Abdulkadı̇r Bı̇tı̇gen, Alper Çetı̇n, Koray Gençerler, Atı̇lla Karaoğlan, Bülent Bı̇rı̇ncı̇oğlu, Ramazan Keleş, Yası̇n Kol.

En çok hakem İstanbul'dan

Yeni sezonda üst klasman hakemleri listesinde en çok İstanbul'dan isim yer aldı.

Toplam 16 ilden hakemlerin bulunduğu listeye, İstanbul'dan 12, İzmir'den 8, başkent Ankara'dan ise 6 isim girdi.

Antalya'dan 4, Trabzon'dan 3, Adana, Bursa ve Eskişehir'den ikişer hakemin yer aldığı listede, Aydın, Çanakkale, Denizli, Edirne, Kayseri, Kocaeli, Manisa ve Sakarya'dan da birer hakem bulunuyor.

FIFA kokartlı hakemler

Üst klasmanda yeni sezonda görev yapacak hakemlerden 7'si FIFA kokartı sahibi. 

Türkiye'nin en kariyerli hakemi Cüneyt Çakır'ın yanı sıra, Halis Özkahya, Ali Palabıyık, Hüseyin Göçek, Mete Kalkavan, Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler FIFA kokartlı hakemler olarak maç yönetecek.

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