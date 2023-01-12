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Spor, Futbol

Lider Galatasaray'ın konuğu Hatayspor

Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Ligdeki son 7 maçını kazanan Galatasaray'da sarı kart cezalısı Mertens ile sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ve Ross, maçta forma giyemeyecek.

Ercan Çakar, Salim Taş   | 12.01.2023
Lider Galatasaray'ın konuğu Hatayspor

İstanbul/Hatay

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Nef Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 39 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Ligde oynadığı 17 maçın 4'ünü kazanan, 5'inde berabere kalan ve 8'ini kaybeden Atakaş Hatayspor ise hanesine yazdırdığı 17 puanla 16. sırada yer alıyor.

7 maçlık galibiyet serisi

Süper Lig'deki son 7 maçını kazanan Galatasaray, önemli bir galibiyet serisine sahip.

Ligdeki son 8 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 7 karşılaşmasından da üç puanla ayrıldı.

Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray daha sonraki 7 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, galip geldiği son 7 maçında 20 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.

Mertens cezalı

Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Belçikalı futbolcu Dries Mertens, Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ile Mathias Ross da müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

Dört oyuncu ceza sınırında

Galatasaray'da Atakaş Hatayspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 20. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maçında görev yapamayacak.

Hatayspor ile 5. randevu

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor ile 5. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takım, ligde Hatayspor ile daha önce oynadığı 4 karşılaşmanın ikisini kazanırken, ikisinde ise rakibine mağlup oldu.

Bu maçlarda 7 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.

Hatayspor 17 puanla 16. sırada

Hatayspor, ligde 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle topladığı 17 puanla 16. sırada bulunuyor.

Ligde son 4 maçtır galip gelemeyen Hatayspor, rakibini yenip galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Bordo-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Burak Öksüz ve Kevin Soni, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak Hatayspor, hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

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