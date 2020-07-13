Euro
7.79
Dolar
6.87
BIST 100
118,398.67
Altın
1,803.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Lider Başakşehir Konya'da yara aldı

Süper Lig'in 32. haftasında İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği lider Medipol Başakşehir'i 4-3 yendi.

Basir Gülüm   | 13.07.2020
Lider Başakşehir Konya'da yara aldı Fotoğraf: Abdullah Coşkun/AA

Konya

Süper Lig'in 32. haftasında İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği lider Medipol Başakşehir'i 4-3 yendi. 

3. dakikada konuk ekip öne geçti. Visca'nın kullandığı köşe atışında hakem Cüneyt Çakır, Miya'nın altıpas üzerinde topa elle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Visca, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

10. dakikada Crivelli'nin ceza sahası dışından şutunda, top yandan auta gitti.

20. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Alper Uludağ, ceza sahası içerisine ortasını yaptı. Topa gelişine vuran Miya, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

25. dakikada Mehmet Topal'ın ceza sahasına ortasında iyi yükselen Skrtel'in kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

28. dakikada Konyaspor öne geçti. Hadziahmetovic'in ceza sahası içerisinden pasına hareketlenen Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

45+1. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Hadziahmetovic'in ceza sahası içerisine gönderdiği topu güçlükle kontrol eden Miya'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1

50. dakikada Milosevic'in ceza sahası ön çizgisine yakın noktadan şutunda, top yandan auta gitti. 

52. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı. 

54. dakikada Miya'nın kaleyi cepheden gören noktadan şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 

70. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Visca'nın ceza sahası içerisinden pasına hareketlenen Demba Ba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2

77. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Caiçara, ceza sahası içerisine ortasını yaptı. Topa gelişine vuran Elia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-3

84. dakikada ev sahibi ekip tekrar öne geçti. Jonsson'un ceza sahasına pasına hareketlenen Skubic'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-3 

Karşılaşma, Konyaspor'un 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgını döneminde 5,4 milyon kişi sağlık sigortasını kaybetti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 29'a yükseldi
Chicago Maratonu Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi
Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 41'e yükseldi

Benzer haberler

Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de görünüm

Beşiktaş haftayı 3 puanla kapattı

Lider Başakşehir Konya'da yara aldı

Trabzonspor fırsatı değerlendiremedi

Trabzonspor fırsatı değerlendiremedi
Kayserispor 1 puanı uzatmada aldı

Kayserispor 1 puanı uzatmada aldı
Kasımpaşa sahasında galip

Kasımpaşa sahasında galip