Lider Başakşehir Konya'da yara aldı

Konya
Süper Lig'in 32. haftasında İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği lider Medipol Başakşehir'i 4-3 yendi.
3. dakikada konuk ekip öne geçti. Visca'nın kullandığı köşe atışında hakem Cüneyt Çakır, Miya'nın altıpas üzerinde topa elle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Visca, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1
10. dakikada Crivelli'nin ceza sahası dışından şutunda, top yandan auta gitti.
20. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Alper Uludağ, ceza sahası içerisine ortasını yaptı. Topa gelişine vuran Miya, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1
25. dakikada Mehmet Topal'ın ceza sahasına ortasında iyi yükselen Skrtel'in kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.
28. dakikada Konyaspor öne geçti. Hadziahmetovic'in ceza sahası içerisinden pasına hareketlenen Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1
45+1. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Hadziahmetovic'in ceza sahası içerisine gönderdiği topu güçlükle kontrol eden Miya'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1
50. dakikada Milosevic'in ceza sahası ön çizgisine yakın noktadan şutunda, top yandan auta gitti.
52. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.
54. dakikada Miya'nın kaleyi cepheden gören noktadan şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
70. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Visca'nın ceza sahası içerisinden pasına hareketlenen Demba Ba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2
77. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Caiçara, ceza sahası içerisine ortasını yaptı. Topa gelişine vuran Elia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-3
84. dakikada ev sahibi ekip tekrar öne geçti. Jonsson'un ceza sahasına pasına hareketlenen Skubic'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-3
Karşılaşma, Konyaspor'un 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.