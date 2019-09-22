Euro
6.32
Dolar
5.74
BIST 100
100,236.70
Altın
1,516.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali
logo
Spor, Futbol

Lider Alanyaspor Gençlerbirliği'ne takıldı

Süper Lig'in ilk dört haftasında 4'te 4 yapan lider Alanyaspor 5. haftada konuk olduğu Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

Halil İbrahim Avşar   | 22.09.2019
Lider Alanyaspor Gençlerbirliği'ne takıldı

Ankara

Lider Aytemiz AlanyasporSüper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

20. dakikada Candeias'ın sağdan ortasında savunmadan seken top arka direkte bulunan Stancu'da kaldı. Rumen futbolcunun vuruşunda, kaleci Marafona gole izin vermedi.

32. dakikada Juanfran'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta, kaleci Ertaç Özbir topu iki hamlede kontrol etti.

44. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Stancu, Welinton ile girdiği ikili mücadelede yerde kalırken, hakem Zorbay Küçük beyaz noktayı gösterdi. 45+2'nci dakikada penaltıyı kullanan Stancu, takımını 1-0 öne geçirdi.

Gençlerbirliği, penaltıdan bulduğu golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarı

60. dakikada Sio ile paslaşan Candeias'ın ceza yayından yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

62. dakikada Nsakala'nın soldan ortasında, Cisse'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

66. dakikada konuk ekip Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Juanfran'ın kullandığı köşe vuruşunda Ceyhun Gülselam topu kafayla ağlara gönderdi: 1-1

84. dakikada Juanfran'ın kullandığı uzun taç atışı sonrası Bammou'nun pasında topla buluşan Cisse'nin ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

Kalan bölümde sonuç değişmedi ve karşılaşma 1-1 bitti.

Bu sonuçla lider Aytemiz Alanyaspor, bu sezon ilk kez puan kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - TEKNOFEST 2019: Bir bilim ve teknolojik durum değerlendirmesi
Netanyahu'nun dokunulmazlık hesabı sandıktan döndü
İspanya dört yılda dördüncü seçime gidiyor
Rejim destekçisi ülkelerin Suriye'de çatışan çıkarları
Orta Doğu, Arap Baharı ve Rusya'nın dönüşü

Benzer haberler

Lider Alanyaspor Gençlerbirliği'ne takıldı

Lider Alanyaspor Gençlerbirliği'ne takıldı

Gazişehir Gaziantep deplasmandan 3 puanla döndü

Trabzonspor'da Sturridge Sivasspor maçı kadrosundan çıkarıldı

'Trabzonspor karşılaşmasını kazanmak istiyoruz'

'Trabzonspor karşılaşmasını kazanmak istiyoruz'
Trabzonspor ile Sivasspor 27. randevuda

Trabzonspor ile Sivasspor 27. randevuda
Beşiktaş'ın konuğu Medipol Başakşehir

Beşiktaş'ın konuğu Medipol Başakşehir