Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.14
Dolar
5.43
BIST 100
103,614.40
Altın
1,286.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da halka hitap ediyor CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Burdur'da
logo
Spor, Futbol

La Liga 4 yılda ekonomik gücünü ikiye katladı

La Liga'nın ekonomik faaliyetleri 2012-2013 sezonuna göre 2016-2017 sezonunda 7 milyar 600 milyon avrodan 15 milyar 688 milyon avroya yükseldi.

Şenhan Bolelli  | 06.03.2019
La Liga 4 yılda ekonomik gücünü ikiye katladı

Madrid

İspanya'da 1. ve 2. futbol ligi kulüplerini bünyesinde bulunduran La Liga, 4 yılda ekonomik gücünü ikiye katladı.

Price Waterhouse Coopers adlı danışmanlık firmasının açıkladığı rapora göre, 2016-2017 sezonunda La Liga'nın ekonomik faaliyetlerinin 15 milyar 688 milyon avro olduğu ve bunun İspanya'nın yıllık Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'sının yüzde 1,37'sine denk geldiği belirtildi. La Liga'nın 2012-2013 sezonundaki ekonomik faaliyetlerinin toplamının ise 7 milyar 600 milyon avro olduğu hatırlatıldı.

Raporda, La Liga'nın 15 milyar 688 milyon avroluk ekonomik faaliyetlerinin 3 milyar 10 milyon avrosunun direkt kulüplerden, 5 milyar 594 milyon avrosunun futbol tedarikçilerinden, 3 milyar 998 milyon avrosunun futbol ile bağlantılı sektörlerden, 3 milyar 86 milyon avrosunun da taraftar harcamalarından sağlandığı bildirildi.

2012-2013 ile 2016-2017 sezonlarına göre kıyaslama yapıldığında profesyonel futbol endüstrisinin sağladığı istihdamın 140 bin kişiden 184 bin 600'e yükseldiği, toplanan verginin de 2 milyar 995 milyon avrodan 4 milyar 89 milyon avroya çıktığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Esed'in Tahran ziyareti ne anlama geliyor?
Ortadoğu: Yeni dünya düzeninin adının konulduğu, oyun bozucu coğrafya
Fas-AB ilişkilerinde yeni dönem
Kuzey Kore krizinde statüko devam edecek
Pulvama’dan Balakot’a Hindistan-Pakistan gerilimi

Benzer haberler

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Celta Vigo'da teknik direktör değişikliği

Barcelona 'El Clasico'yu ligde de kazandı

Futbolda 'El Clasico' heyecanı

Futbolda 'El Clasico' heyecanı
Barcelona'dan Alba'ya yeni sözleşme

Barcelona'dan Alba'ya yeni sözleşme
Kral Kupası'nda ilk finalist Barcelona

Kral Kupası'nda ilk finalist Barcelona