Kupada son 16 turu başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki mücadele yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

anasayfa > spor, futbol 14.01.2019

Kupada son 16 turu başlıyor

İSTANBUL

Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur mücadelesi yarın oynanacak üç maçla başlayacak.

Son 16 turundaki ilk maçların programı şöyle:

Yarın:

16.00 Kayserispor-Akhisarspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

18.00 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)

19.50 Boluspor-Galatasaray (Bolu Atatürk)

Yarınki maçların hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın oynanacak üç karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarınki maçları yönetecek hakemler şunlar:

16.00 Kayserispor-Akhisarspor: Halis Özkahya

18.00 Antalyaspor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

19.50 Boluspor-Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu

16 Ocak Çarşamba:

16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Yeni Malatya)

18.30 Medipol Başakşehir-Hatayspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

20.30 Trabzonspor-Balıkesirspor Baltok (Medical Park)

17 Ocak Perşembe:

18.30 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

20.30 Ümraniyespor-Fenerbahçe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Muhabir: Ercan Doğan

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