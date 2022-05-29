Kupa şampiyonu Sivasspor'un en golcüsü Max Gradel

Sivas
Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Sivasspor, 5. turdan başladığı organizasyonda 6 maça çıktı.
Kırmızı-beyazlılar bu periyotta 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 13 gol atan Sivasspor, kalesinde 7 gol gördü.
Sivasspor'un Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Max Gradel, takımının Türkiye Kupası'nda en golcü oyuncusu oldu.
Max Gradel kupada forma giydiği 5 maçta rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Gradel, Yukatel Kayserispor ile oynanan final maçında 1 kez ve son 16 turundaki Royal Hastanesi Bandırmaspor maçında 3 kez gol atma başarısı gösterdi.
Max Gradel'i 2'şer golle Leke James, Mustapha Yatabare ve Aaron Appindangoye takip etti.
Kırmızı-beyazlılarda Türkiye Kupası'nda Hakan Arslan, Kerem Atakan Kesgin ve Mousa Konate de birer kez gol sevinci yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.