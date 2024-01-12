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Spor, Futbol

Krunic, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transferi için kulübü Milan ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığını açıkladığı Rade Krunic, İstanbul'a geldi.

Süha Gür  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
Krunic, Fenerbahçe için İstanbul'da Fotoğraf: Beyza Cömert/AA

İstanbul

Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 30 yaşındaki orta sahayı, sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.

Eşi ve çocuğuyla beraber İstanbul'a gelen Krunic, taraftarlara ve basın mensuplarına el salladıktan sonra kendisi için ayrılan araca binerek alandan ayrıldı.

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