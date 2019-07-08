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Spor, Futbol

Kosovalı futbolcu Trabzon'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Kosovalı futbolcu Avdijaj'ı Trabzon'a getirdi.

Selçuk Kılıç   | 08.07.2019
Kosovalı futbolcu Trabzon'da

Trabzon

Trabzonspor, geçen sezon Hollanda'nın Willem II takımında forma giyen Kosovalı oyuncu Donis Avdijaj'ı Trabzon'a getirdi.

Daha önce Schalke 04, Strum Graz, Roda gibi kulüplerde de forma giyen ve bonservisi elinde olan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Trabzon'a geldi.

Trabzonspor Kulübü ile bugün son bir görüşme yapacak olan Kosovalı futbolcu ile sözleşme imzalanması ve ardından da bordo-mavili takımın antrenmanına çıkması bekleniyor.

Avdijaj, geçen sezon Willem II formasıyla 19 resmi maçta 8 gol kaydetmişti.



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