Euro
6.44
Dolar
5.72
BIST 100
97,098.34
Altın
1,414.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Konyaspor'un hedefi Avrupa

Spor Toto Süper Lig takımlarından Konyaspor'un tecrübeli futbolcusu Nejc Skubic, "Bizim hedefimiz büyük. Takım arkadaşlarımla hepimizin ortak hedefi bu sezonu iyi bir yerde bitirip, Avrupa müsabakalarında yer almak." dedi.

Zafer Göder   | 13.07.2019
Konyaspor'un hedefi Avrupa

Bolu

Spor Toto Süper Lig takımlarından Konyaspor'un tecrübeli futbolcusu Nejc Skubic, "Bizim hedefimiz büyük. Takım arkadaşlarımla hepimizin ortak hedefi bu sezonu iyi bir yerde bitirip, Avrupa müsabakalarında yer almak." dedi.

Birinci etap kamp çalışmalarını Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde sürdüren Konyaspor'un tecrübeli defans oyuncusu Skubic, antrenman sonrası gazetecilere açıklamada bulundu.

Bolu'da iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini aktaran Skubic, buradaki atmosfer ve arkadaşlığın çok iyi olduğunu, yeni gelenlerin de kaynaşmaya başladığını vurguladı.

Skubic, yeni sezon beklentileri hakkında da değerlendirmede bulunarak, "Bütün takımların seviyeleri birbirine eşit. Zaten her takım birbirini yenebiliyor. Sadece büyük 1-2 takım farkı yaratabilecek durumda. Biz kendimiz de güçlü bir takımız. Hedefleri olan bir takımız. Zaten burada iyi çalışarak bunu bu sezon kanıtlayacağız. Ligi iyi yerlerde bitireceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Konyaspor'un her sene olduğu gibi bu sene de büyük hedefleri olduğuna da dikkati çeken Skubic, şunları kaydetti:

"Bu sezon büyük hedeflerimiz var. Zaten takım olarak bunun için yoğun şekilde çalışıyoruz. Bu yoğun çalışmamızı devam ettirmemiz gerekiyor. Lige de iyi bir başlangıç yapmamız ve bu iyi başlangıcı da sürdürmemiz gerekiyor. Bizim hedefimiz büyük. Takım arkadaşlarımla hepimizin ortak hedefi bu sezonu iyi bir yerde bitirip, Avrupa müsabakalarında yer almak."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Falaşaların entegrasyon sorunları ve siyasetten beklentileri
Srebrenitsa soykırımının sekiz aşaması
Borsalar ilk yarıda küresel risklere aldırmadı
Trump ve diğerleri: 2020 ABD başkanlık seçimleri
AB'de koltuk siyaseti: Dağılma mı, yeni başlangıç mı?

Benzer haberler

'Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum'

'Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum'

Trabzonspor, CAS'a başvurdu

Konyaspor'un hedefi Avrupa

'Hedefimiz, o özlenen Sivasspor'u tekrardan yaşatmak'

'Hedefimiz, o özlenen Sivasspor'u tekrardan yaşatmak'
Beşiktaş'tan 'forma' açıklaması

Beşiktaş'tan 'forma' açıklaması
Beşiktaş finansal borçlarını yapılandırma anlaşmasını imzaladı

Beşiktaş finansal borçlarını yapılandırma anlaşmasını imzaladı