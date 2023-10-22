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Spor, Futbol

Konyaspor'da teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile yollar ayrıldı

Konyaspor Kulübü, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.

Melike Keskin  | 22.10.2023 - Güncelleme : 22.10.2023
Konyaspor'da teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile yollar ayrıldı

Konya

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Stanojevic ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

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