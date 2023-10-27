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Spor, Futbol

Konyaspor, teknik direktör Hakan Keleş'le anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Aleksandar Stanojevic'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hakan Keleş'in getirildiğini açıkladı.

Savaş Güler  | 27.10.2023 - Güncelleme : 27.10.2023
Konyaspor, teknik direktör Hakan Keleş'le anlaştı

Konya

Yeşil-beyazlıların X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Süper Lig 2023-2024 sezonu sonuna kadar Teknik Direktör Hakan Keleş ile anlaşma sağlamıştır. Teknik direktörümüz Hakan Keleş'e Konyasporumuzda başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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